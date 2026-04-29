Presentazione dei libri di Carlo Sama e Sergio Cusani

Da padovaoggi.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17 si terrà un incontro culturale dedicato alla presentazione dei libri di Carlo Sama e Sergio Cusani. L’evento si svolgerà in una sede ancora da comunicare e vedrà la partecipazione degli autori, che discuteranno delle proprie opere e dei temi trattati. L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per approfondire argomenti legati all’economia e alla cultura.

Incontro culturale e di approfondimento economico che si terrà il giorno venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17.45 presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni, a Padova. L’evento vedrà come protagonisti due figure centrali della storia industriale e finanziaria italiana: Carlo Sama e Sergio Cusani. Gli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Due libri. Due punti di vista. Le voci di Carlo Sama e Sergio Cusani.

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