Presentazione dei libri di Carlo Sama e Sergio Cusani

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17 si terrà un incontro culturale dedicato alla presentazione dei libri di Carlo Sama e Sergio Cusani. L’evento si svolgerà in una sede ancora da comunicare e vedrà la partecipazione degli autori, che discuteranno delle proprie opere e dei temi trattati. L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per approfondire argomenti legati all’economia e alla cultura.

Incontro culturale e di approfondimento economico che si terrà il giorno venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17.45 presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni, a Padova. L’evento vedrà come protagonisti due figure centrali della storia industriale e finanziaria italiana: Carlo Sama e Sergio Cusani. Gli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Due libri. Due punti di vista. Le voci di Carlo Sama e Sergio Cusani. Notizie correlate Leggi anche: Cusani e Sama raccontano ‘Mani Pulite’ Sergio Cusani: “Quando Gardini si uccise, feci la sacca per il carcere”Milano, 23 marzo 2026 – Nove anni fa Sergio Cusani si confrontò con Gherardo Colombo davanti a degli studenti del liceo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gabicce Mare. Eden Rock, Sergio Cusani e Carlo Sama presentano i loro libri sulla caduta dell’impero Ferruzzi e gli anni di Mani pulite; Enimont, la verità di Sergio Cusani: Ho pagato per decisioni non mie con cinque anni di carcere; Cusani e Sama raccontano ‘Mani Pulite’. Gabicce Mare. Eden Rock, Sergio Cusani e Carlo Sama presentano i loro libri sulla caduta dell’impero Ferruzzi e gli anni di Mani puliteGabicce Mare. Eden Rock, Sergio Cusani e Carlo Sama presentano i loro libri sulla caduta dell'impero Ferruzzi e gli anni ... lapiazzarimini.it La caduta di un impero, la presentazione del libro di Carlo Sama a Palazzo RiccaSarà presentato venerdì 9 maggio alle ore 15:30, il libro di Carlo Sama La caduta di un impero edito da Rizzoli. Al centro del romanzo la vicenda del colosso agroindustriale creato dal nulla da ... ilmattino.it Alla Sala Corelli un dialogo tra Sergio Cusani e Carlo Sama, protagonisti della finanza e dell'industria alla fine del '900 - facebook.com facebook