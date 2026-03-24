Secondo i dati demoscopici e i flussi elettorali ufficiali, oltre il 61% dei giovani ha votato No alla riforma costituzionale, mentre tra i laureati la percentuale sale al 67%. L'analisi dei risultati indica una maggioranza di voti contrari tra queste due categorie di elettori, con differenze evidenti rispetto alle altre fasce di età.

Ci siamo divertiti a fare un'analisi sui dati demoscopici e sui flussi elettorali reali (rilevati da istituti come YouTrendOpinio e Ipsos Doxa), provando a capire come si è distribuito il voto alla riforma Nordio sulla separazione delle carriere e l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare tenutosi il 22 e 23 marzo 2026. Volendo riassumere il voto il NO è stato scelto al SUD, dai giovani under 34 e dai laureati. Ecco l'analisi. Il referendum, essendo di natura costituzionale confermativa (art. 138 della Costituzione), non prevedeva un quorum di validità. Il risultato finale ha visto la bocciatura della riforma, con il NO che ha prevalso con circa il 54% dei consensi contro il 46% del SÌ. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I giovani ed i laureati salvano la costituzione, oltre il 61% dei giovani ha votato NO, il 67% dei laureati sceglie il No

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