Paolo Crepet e i giovani sui social | Smettiamo di aver paura di liberare il loro tempo Temiamo forse di non poterlo riempire? Inventiamoci qualcosa

Lo psichiatra Paolo Crepet ha commentato il rapporto tra adolescenti e social, chiedendo di smettere di temere di lasciare loro più spazio e suggerendo di inventare nuove modalità di intrattenimento. Ha espresso la speranza che la politica intervenga con misure concrete per affrontare la questione. La sua dichiarazione è stata rilasciata al quotidiano Il Secolo XIX.

Lo psichiatra Paolo Crepet interviene sul rapporto tra adolescenti e mondo digitale, esprimendo al quotidiano Il Secolo XIX l'auspicio che la politica prenda provvedimenti concreti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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