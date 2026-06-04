La UE donerà 50 milioni di euro all’Armenia

L’Unione Europea ha annunciato una donazione di 50 milioni di euro all’Armenia. Parallelamente, l’UE prevede di facilitare l’accesso dei prodotti armeni al mercato europeo e di sostenere progetti di sviluppo economico. La decisione è stata comunicata in un documento ufficiale, senza indicare tempistiche precise o dettagli sui programmi specifici. La somma rientra in un pacchetto di aiuti destinato a rafforzare le relazioni tra le due parti.

Ursula von der Leyen ha scrutto su X: Ho parlato con @NikolPashinyan delle recenti restrizioni della Russia nei confronti dell’Armenia. Si tratta di puro ricatto economico, e non è accettabile. L’Europa è fermamente al fianco dell’Armenia. Stiamo preparando un pacchetto di aiuti. I spoke with @NikolPashinyan about Russia’s recent restrictions targeting Armenia. Europe stands firmly with Armenia. We are preparing a support package. Droni ucraini nei Paesi baltici, Von der Leyen: “La Russia sta fallendo. Vinceremo” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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