Mosca ha pianificato di spostare circa 100.000 elettori il 7 giugno, con un investimento di 50 milioni di euro. La strategia riguarda specificamente candidati considerati filo-russi, anche se non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui metodi di spostamento. Le domande principali sono come verrà effettuato il trasferimento e quali candidati ne beneficeranno. Non sono state divulgate informazioni sulle modalità o sui soggetti coinvolti in questa operazione.

? Domande chiave Come può Mosca spostare fisicamente 100mila elettori il 7 giugno?. Chi sono i candidati filo-russi che beneficiano di questo piano?. Perché il Cremlino ha deciso di finanziare il miliardario Karapetyan?. Quali conseguenze avrà per l'Europa il risultato delle elezioni armene?.? In Breve Piano da 50 milioni per spostare 100 mila elettori verso candidati filo-russi.. Obiettivo favorire il miliardario Samvel Karapetyan durante le elezioni del 7 giugno.. Peskov e Zakharova criticano il rifiuto armeno di accreditare osservatori russi.. Putin paragona la crisi di Erevan al conflitto in corso in Ucraina.. In Kazakistan, il presidente russo Vladimir Putin ha paragonato la crisi in Armenia alla situazione ucraina, collegando entrambe le instabilità ai tentativi di integrazione con l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Armenia, il piano di Mosca: 50 milioni per spostare 100mila elettori

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