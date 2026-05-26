Truffa superbonus l’inchiesta si allarga in trenta condomini | facciate a pezzi infiltrazioni crediti spariti
L'inchiesta sulla truffa legata al superbonus si estende a trenta condomini. In alcuni edifici, le facciate sono danneggiate e si verificano infiltrazioni d’acqua. Sono stati individuati crediti fiscali che sono scomparsi e documenti falsificati. L’indagine coinvolge gli stessi professionisti, tra cui l’amministratore, l’architetto asseveratore e il commercialista che ha firmato il visto di conformità necessario per ottenere le detrazioni.
Stesso amministratore. Stesso architetto asseveratore. Stesso commercialista che apponeva il visto di conformità richiesto per accedere alle detrazioni fiscali. Prima al 110 per cento, quando valeva ancora il superbonus, oggi al 65. Ci sono altri due palazzi di Milano, finiti in un'inchiesta per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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