Truffa superbonus l’inchiesta si allarga in trenta condomini | facciate a pezzi infiltrazioni crediti spariti

Notizia in breve

L'inchiesta sulla truffa legata al superbonus si estende a trenta condomini. In alcuni edifici, le facciate sono danneggiate e si verificano infiltrazioni d’acqua. Sono stati individuati crediti fiscali che sono scomparsi e documenti falsificati. L’indagine coinvolge gli stessi professionisti, tra cui l’amministratore, l’architetto asseveratore e il commercialista che ha firmato il visto di conformità necessario per ottenere le detrazioni.