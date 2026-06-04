A Beirut, il cessate il fuoco si limita alla capitale, lasciando il resto del Libano in guerra. Le zone sotto controllo diplomatico sono separate da quelle dove si combatte ancora. La tregua non ha fermato le ostilità nel paese, ma ha solo delimitato le aree di intervento. Le forze armate continuano a scambiarsi colpi in diverse regioni, mentre il conflitto si estende oltre la capitale.

In Libano il cessate il fuoco non è più un argine alla guerra ma è diventato una linea di separazione tra territori protetti dalla diplomazia e territori lasciati al fuoco.. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La tregua che vale solo per Beirut condanna tutto il Libano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING: Global Condemnation Grows as Iran Threatens Retaliation Against Israel | ET Now | Breaking

Notizie e thread social correlati

La tregua non vale per il Libano: pesanti raid di Israele su BeirutDopo l'annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran in Medio Oriente, sono stati segnalati pesanti raid israeliani su...

Tregua Libano-Israele, il mondo arabo sostiene Beirut ma cresce la tensioneUna tregua di dieci giorni tra Libano e Israele è stata accolta positivamente da diversi paesi arabi, tra cui Siria, Giordania, le nazioni del Golfo...

Temi più discussi: A Washington si tratta, in Libano si combatte. L'Iran vuole la tregua per siglare l'accordo con gli Usa (di M. Lupis); Netanyahu vuole il Libano, Trump l'accordo con l'Iran: ecco perché sta vincendo il caos; Iran ferma i colloqui con gli Usa: Niente negoziati finché Israele non si ritira da Libano e Gaza; Libano, Trump frena Beirut dopo l’ordine israeliano: la tregua passa dalla verifica su Hezbollah.

Tiene la tregua a Beirut ma la guerra continua nel sudLa tregua tiene a Beirut, ma la guerra continua nel resto del Libano. ansa.it

Netanyahu dice che l'esercito ha attraversato il fiume Litani in Libano mentre il conflitto tra Israele e Hezbollah si intensifica reddit

Netanyahu ordina di colpire Beirut sud: la tregua in Libano violata a ripetizioneBenjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito israeliano di bombardare i sobborghi meridionali di Beirut, nella più grave escalation della guerra in Libano da quando, il 17 aprile, era stato annunciato ... globalist.it