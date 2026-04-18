Una tregua di dieci giorni tra Libano e Israele è stata accolta positivamente da diversi paesi arabi, tra cui Siria, Giordania, le nazioni del Golfo e Egitto. Tuttavia, sul terreno le accuse di violazioni da entrambe le parti, Israele e Hezbollah, continuano a sollevare preoccupazioni. La situazione rimane instabile, con tensioni che si intensificano nonostante il cessate il fuoco temporaneo.

L’annuncio del cessate il fuoco di 10 giorni fra Libano e Israele è stato accolto con manifestazioni di gioia dalle centinaia di migliaia di sfollati che sono subito ripartiti dal campi profughi improvvisati per tornare alle riprove case. La maggior parte di loro proviene dalle zone dove Israele ha ordinato l’evacuazione e qui rischiano di trovare case e villaggi devastati da oltre un mese di attacchi israeliani. Questa faticosa tregua sembra però già traballare perché da entrambe le parti fioccano accuse di violazione del cessate il fuoco. Dal campo l'esercito libanese ha infatti accusato l'Idf di aver commesso «atti di aggressione» e i media locali riferiscono della morte di un uomo nel sud del Libano, sulla strada tra Kounine e Beit Yahouna.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tregua Libano-Israele, il mondo arabo sostiene Beirut ma cresce la tensione

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