La trappola delle patenti speciali Così Roma lascia a piedi i malati
A Roma, alcuni cittadini con patenti speciali devono usare documenti temporanei in attesa del rinnovo, un procedimento che si ripete annualmente. La procedura coinvolge il rilascio di un foglio provvisorio, che permette di circolare fino alla conclusione delle pratiche burocratiche. Questa situazione può lasciare a piedi persone con esigenze di mobilità specifiche, in attesa di ricevere il documento definitivo. La gestione delle patenti speciali richiede tempi spesso lunghi, creando disagi per chi dipende da queste autorizzazioni.
C’è chi deve circolare con un foglio provvisorio in attesa di ottenere il rinnovo. Una sorta di rituale che si celebra con cadenza spesso annuale fino alla prossima trafila. Non ci sono, allo stato attuale dati precisi su quante persone, a Roma e nel Lazio, guidino un mezzo privato con una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Monopattini in sharing senza targa a Roma: la trappola delle multe (e perché pagano gli utenti)A Roma, alcuni monopattini in sharing circolano senza targa, portando a multe per gli utenti.
IT-Wallet si allarga su app IO: in arrivo badge lavoro, patenti speciali e titoli di studioPresto su IT-Wallet, l'app collegata a IO, sarà possibile aggiungere nuovi documenti digitali.