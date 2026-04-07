IT-Wallet si allarga su app IO | in arrivo badge lavoro patenti speciali e titoli di studio

Presto su IT-Wallet, l'app collegata a IO, sarà possibile aggiungere nuovi documenti digitali. Tra questi ci saranno patenti speciali, tessere elettorali e titoli di studio, secondo le anticipazioni fornite. L'integrazione di questi elementi nel portafoglio digitale mira a facilitare l'accesso e la conservazione di documenti ufficiali per gli utenti. Nessuna data precisa è stata comunicata per il rilascio di queste nuove funzionalità.