IT-Wallet si allarga su app IO | in arrivo badge lavoro patenti speciali e titoli di studio
Presto su IT-Wallet, l'app collegata a IO, sarà possibile aggiungere nuovi documenti digitali. Tra questi ci saranno patenti speciali, tessere elettorali e titoli di studio, secondo le anticipazioni fornite. L'integrazione di questi elementi nel portafoglio digitale mira a facilitare l'accesso e la conservazione di documenti ufficiali per gli utenti. Nessuna data precisa è stata comunicata per il rilascio di queste nuove funzionalità.
Presto su IT-Wallet saranno disponibili nuovi documenti. Secondo una serie di anticipazioni, sul portafoglio digitale gestito da app IO sta per arrivare la possibilità di ospitare anche patenti speciali, tessere elettorali e titoli di studio. Interessante l'arrivo dei badge per il lavoro, almeno per i dipendenti pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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