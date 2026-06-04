La trama in una pillola? Una vedova contro un intero clan che vuole toglierle suo figlio
Una vedova si scontra con un intero clan che cerca di portarle via suo figlio. La storia è al centro di una fiction trasmessa nel prime time di Canale 5, seguendo il debutto di una serie simile in prima serata la settimana precedente. La narrazione si concentra sulla lotta della protagonista per mantenere il controllo sulla propria famiglia, mentre il clan avanza con le proprie strategie. La produzione continua a essere trasmessa nel segmento di maggior ascolto del canale.
L e dizi continuano a essere una garanzia per il pomeriggio di Canale 5. Dopo L’erede, che ha debuttato in prima serata la scorsa settimana, una nuova produzione si è affacciata nel prime time. Si tratta di Far Away, titolo italiano di Uzak?ehir, una delle serie più seguite e commentate dal pubblico turco nelle ultime stagioni, che ha debuttato il 3 giugno alle 14.45 su Canale 5. E, come tutte le serie turche di Canale 5, è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nel corso dell’estate la serie andrà in onda allo stesso orario, dal lunedì al venerdì. Al centro della storia c’è una donna che dopo la morte del marito si ritrova improvvisamente sola. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Multi-subNo Doubt in Us | The Emperor and the Warrior Queen Swap Bodies Due to a Mishap
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