L e dizi continuano a essere una garanzia per il pomeriggio di Canale 5. Dopo L’erede, che ha debuttato in prima serata la scorsa settimana, una nuova produzione si è affacciata nel prime time. Si tratta di Far Away, titolo italiano di Uzak?ehir, una delle serie più seguite e commentate dal pubblico turco nelle ultime stagioni, che ha debuttato il 3 giugno alle 14.45 su Canale 5. E, come tutte le serie turche di Canale 5, è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nel corso dell’estate la serie andrà in onda allo stesso orario, dal lunedì al venerdì. Al centro della storia c’è una donna che dopo la morte del marito si ritrova improvvisamente sola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La trama in una pillola? Una vedova contro un intero clan che vuole toglierle suo figlio

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