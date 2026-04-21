Bari la faida tra i clan Capriati e Strisciuglio corre sui social | i messaggi della vedova e del figlio

A Bari, la disputa tra i clan Capriati e Strisciuglio si svolge anche sui social media. Dopo la pubblicazione e la successiva cancellazione di un messaggio da parte di un minorenne, si è verificato un nuovo episodio legato alla faida. Il messaggio era stato scritto dal figlio di una vedova coinvolta nel conflitto, e il riferimento riguarda un esponente del clan Strisciuglio ucciso a 43 anni.

La “sfida” tra i clan di Bari si sposta anche sui social. Dopo il post pubblicato e poi rimosso dal figlio minorenne di Filippo Scavo, il 43enne esponente del clan Strisciuglio ucciso nel Divine Club di Bisceglie, con il quale giurava vendetta, oggi è Maria Lorusso, la vedova di Lello Capriati, ammazzato il giorno di Pasquetta del 2024, a pubblicare un video di pochi secondi, registrato di fronte ad uno specchio e con in primo piano proprio il volto del marito. I personaggi Lello Capriati è il nipote del boss Antonio Capriati, mammasantissima di Bari Vecchia, ed era considerato il reggente della cosca. Strisciuglio e Capriati sono da almeno 30 anni in perenne guerra.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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