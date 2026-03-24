D iciannove milioni di dollari: è la cifra che Bill Cosby dovrà pagare a una donna per una vicenda di abusi. La vicenda risale al 1972, quando l’attore avrebbe somministrato a Donna Motsinger, ex cameriera in un ristorante di Sausalito, del vino contenente una sostanza che l’avrebbe resa incapace di difendersi da un’aggressione sessuale. Violenza di genere, l’appello Unicef per l’8 marzo: «Ragazze, non restate in silenzio» X Leggi anche › Bill Cosby è uscito di prigione: annullata la condanna da parte della Corte Suprema Bill Cosby, la condanna e il ricorso annunciato. Dopo la denuncia di Donna Motsinger, la Corte Superiore di Los Angeles si è espressa contro Cosby, che non ha testimoniato al processo: la giuria ha ritenuto credibile il racconto della donna, condannato così l’attore al risarcimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'episodio risale al 1972, quando l'attore avrebbe somministrato a una cameriera una pillola che l'avrebbe resa incapace di reagire a una violenza. La condanna è arrivata ora

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