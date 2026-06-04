la super pietralunghese fa rima con vadese

Una squadra di calcio di Pietralunga ha ottenuto risultati storici, portando il paese di circa 2.000 abitanti a vivere un momento unico. Pietralunga si trova nell’Appennino umbro-marchigiano, vicino ai confini con la provincia di Pesaro-Urbino, a nord-est con Apecchio e a est con Cagli. La vittoria della squadra ha attirato l’attenzione locale, segnando un traguardo importante per la comunità.

C’è un paese che per merito della propria squadra di calcio sta vivendo un momento storico. Si tratta di Pietralunga, un centro abitato di 2010 anime, nell’Appennino umbro-marchigiano confinante con la provincia di Pesaro-Urbino e precisamente a nord est con Apecchio e a est con Cagli. Fondata nel 1971 la Pietralunghese dopo aver conquistato nella passata stagione l’Eccellenza sta giocando gli spareggi nazionali. Dopo aver eliminato la Fermana ai rigori ora domenica andrà in Sardegna per affrontare l’Ilvamaddalena per la gara uno della finale playoff che assegna un posto in serie D e chiaramente tutto il paese si sta mobilitando per affrontare il viaggio ed essere a fianco dei propri beniamini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La super Pietralunghese fa rima con VadeseUn borgo di 2100 anime che batte la Fermana e sogna la D: in passato giocatori del paese vestirono la maglia giallorossa e dell’Apecchio . sport.quotidiano.net