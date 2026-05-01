A poche ore dalla conclusione del campionato di Seconda categoria, si delineano le posizioni in classifica. La squadra Vadese si presenta in vantaggio, mentre la Vigor cerca di conquistare un posto nei playoff. La partita, che si svolgerà nel weekend, definirà gli ultimi risultati e le classifiche definitive di questa stagione. I tifosi attendono con interesse l’epilogo di una stagione che sta per concludersi.

Ancora novanta minuti di gioco e anche il campionato di Seconda categoria taglierà il traguardo finale. Sei i punti in palio per conoscere i verdetti finali. Girone A. Al comando c’è la Vadese con 5 punti di vantaggio sul Ca Gallo. Al terzo posto due squadre: Vigor San Sisto - Casinina (a meno dieci dalla capolista). Inserite in questo momento nella griglia playoff il Casinina e il Valfoglia Tavoleto. Ultima infondo alla classifica la Santangiolese. I numeri. La Vadese prima in classifica ha grandi numeri: il secondo miglior attacco del girone (44 gol segnati) e la miglior difesa (22 subiti). Regina delle marcature è la Vigor San Sisto che ha saputo fin qui capitalizzare 50 reti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Della Betta: "Vadese super, Vigor da playoff"

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