Robot living lab e startup | Agritech fa rima con ricerca

In questi tre anni, un progetto dedicato al settore agricolo ha sviluppato una struttura che unisce ricerca e applicazione industriale. Il focus principale riguarda robot, laboratori viventi e startup, creando un ponte tra innovazione e uso pratico. La struttura è stata ideata per favorire la collaborazione tra ricercatori e imprese, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo agricolo.

Tre anni di lavoro concentrati in una struttura pensata per ridurre la distanza tra ricerca e applicazione industriale. Con l’inaugurazione del dimostratore Arca, il Centro nazionale Agritech entra nella fase operativa e si presenta come infrastruttura permanente al servizio del sistema agroalimentare italiano. Il progetto nasce con il Pnrr e tutti questi anni ha mobilitato una massa critica ampia. Sono stati coinvolti circa 3mila ricercatori, con oltre mille pubblicazioni scientifiche, 30 Living Lab e più di 250 soluzioni tecnologiche sviluppate. «Abbiamo affrontato una grande sfida nazionale in tempi ridotti. Oggi siamo qui per dimostrare... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Robot, living lab e startup: Agritech fa rima con ricerca Living lab del progetto “RespOnD”Il Parco Nazionale delle Cinque Terre partecipa al progetto europeo RespOnD – Climate resilient alpine wine orchards, finanziato dal programma... Leggi anche: Turismo: Liguria e Sardegna lanciano Living Lab gratuiti Si parla di: Mobilità autonoma, a Torino si chiude la sperimentazione AuToMove: oltre 1100 chilometri percorsi e 450 corse; Torino guida l’innovazione: si chiude la sperimentazione della navetta autonoma AuToMove. Robot, living lab e startup: Agritech fa rima con ricercaTre anni di lavoro concentrati in una struttura pensata per ridurre la distanza tra ricerca e applicazione industriale. Con l’inaugurazione del dimostratore Arca, il Centro ... ilmattino.it