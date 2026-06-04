La Super App di Poste Italiane conquista anche Messina | già 240mila utenti attivi

La Super App di Poste Italiane ha raggiunto a Messina 240.000 utenti attivi. La sua diffusione tra i cittadini della provincia è ormai consolidata, rendendola una delle applicazioni più scaricate e utilizzate nella zona.

La Super App di Poste Italiane è entrata a pieno titolo tra le applicazioni più utilizzate dai cittadini, anche in provincia di Messina. “P” ha conquistato infatti il primato italiano di utenti attivi con oltre 4 milioni di persone che ogni giorno scelgono con un click tra i numerosi prodotti e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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L'app Poste Italiane conquista 17 milioni di utenti

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