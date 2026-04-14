Oltre 9 milioni di conducenti hanno trasferito la propria patente sul formato digitale tramite l'app IO, raggiungendo un numero considerevole di utenti attivi. Questa cifra rappresenta un passo importante per la digitalizzazione dei servizi della Motorizzazione civile, con un crescente interesse tra i cittadini verso soluzioni più moderne e pratiche. La diffusione della patente digitale continua a crescere, consolidando un cambiamento nel modo di gestire i documenti di guida.

Oltre 9 milioni di conducenti hanno già trasferito la propria patente sul formato digitale all’interno dell’applicazione IO, segnando un traguardo fondamentale per la digitalizzazione dei servizi della Motorizzazione civile. I dati diffusi dal Dipartimento per la trasformazione digitale rivelano come, partendo dagli 8,6 milioni di documenti caricati a metà febbraio, il numero sia balzato a oltre 9,3 milioni tra nuove attivazioni e rinnovi nel giro di soli due mesi. Questa evoluzione tecnologica non riguarda solo l’estetica del documento, ma trasforma radicalmente il modo in cui i cittadini interagiscono con la burocrazia stradale. La patente...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patente digitale: boom di adesioni, già 9 milioni di utenti attivi

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