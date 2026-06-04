La strage dei braccianti vittime della guerra per il controllo dei campi
Quattro braccianti sono morti bruciati vivi ad Amendolara, in Calabria. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, sospettando che i decessi siano collegati a una lotta tra gruppi per il controllo dei campi o a sfruttamenti legati ai caporali. Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche e le responsabilità legate a questo episodio.
Continuano le indagini sui braccianti uccisi ad Amendolara in Calabria: potrebbero essere state vittime della guerra per il controllo dei campi o dei caporali che sfruttavano il loro lavoro, i 4 uomini arsi vivi nel cosentino. Queste le piste su cui indaga la procura. I 2 pakistani ritenuti responsabili degli omicidi, nel primo interrogatorio non hanno parlato, ma oggi compariranno davanti al giudice. Nel servizio le voci degli inquirenti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
La strage dei braccianti, vittime della guerra per il controllo dei campi
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