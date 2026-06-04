La strage dei braccianti, vittime della guerra per il controllo dei campi

Notizia in breve

Quattro braccianti sono morti bruciati vivi ad Amendolara, in Calabria. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, sospettando che i decessi siano collegati a una lotta tra gruppi per il controllo dei campi o a sfruttamenti legati ai caporali. Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche e le responsabilità legate a questo episodio.