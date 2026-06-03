Braccianti bruciati vivi a Cosenza il Procuratore | Caporalato e guerra per il controllo dei campi le piste

Due braccianti sono stati trovati bruciati vivi in un campo agricolo a Cosenza. La polizia indaga su un possibile episodio di violenza legato al caporalato e a una lotta per il controllo delle aree di lavoro. Il Procuratore ha confermato che le piste principali sono il caporalato e una guerra tra gruppi criminali per dominare i terreni. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove sul luogo.

"È stato un episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità". A dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio nell'incontro con i giornalisti in Questura a Cosenza sulla strage dei braccianti di Amendolara. "L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Indagini ci hanno consentito di raccogliere, con tutte le cautele del caso, gli indizi di reato. Ho apprezzato, e tutti dobbiamo farlo, l'ennesima pronta risposta dello Stato. Lo dobbiamo soprattutto alla gente del Sud"., "Movente e contesto al momento non ha un carattere di forza perché stiamo lavorando da 48 ore", spiega il procuratore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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