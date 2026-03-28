Uno storico noto per le sue posizioni moderate ha recentemente confrontato gli attuali segnali economici con lo choc petrolifero del 1973, affermando che si sta seguendo un percorso simile. La sua analisi evidenzia come alcune dinamiche economiche di allora possano ripresentarsi anche oggi, portando a una possibile recessione. La sua prospettiva si distingue da quella di altri esperti che temono un futuro più cupo.

Lo storico dell’economia Niall Ferguson non appartiene alla schiera dei pessimisti cronici, eppure oggi evoca lo shock petrolifero del 1973, quello che trasformò una crisi regionale in una recessione globale. La sua tesi è semplice e inquietante: stiamo già percorrendo lo stesso sentiero. Secondo lui lo schema si ripete con una regolarità quasi meccanica. Prima un’azione militare americana a sostegno di Israele. Poi la reazione dell’avversario — oggi l’Iran — che non si limita al campo di battaglia ma colpisce il cuore dell’economia globale: il petrolio. Infine, quando i mercati iniziano a tremare, arriva il riflesso condizionato della Casa Bianca: rallentare, negoziare, guadagnare tempo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Perché la recessione è davvero dietro l'angolo (spiegato da uno storico non catastrofista)

Articoli correlati

La crisi energetica porterà alla recessione? Perché i segnali oggi sono così negativi (spiegato da un non catastrofista)Lo storico dell’economia Niall Ferguson non appartiene alla schiera dei pessimisti cronici, eppure oggi evoca lo shock petrolifero del 1973, quello...

Leggi anche: Trump, Maduro e la Groenlandia: cosa pensa davvero il Quirinale (e perché Meloni è stretta nell’angolo)

Tutti gli aggiornamenti su Perché la recessione è davvero dietro...

Temi più discussi: Fiducia dei consumatori Ue crollata ai minimi da 2 anni: perché può essere un segnale di recessione e stagflazione; Con la guerra in Medio Oriente stiamo davvero rischiando la più grande crisi energetica della storia?; Beltrame: Il governo agisca subito o rischiamo davvero la recessione; Petrolio sopra i 100 dollari e S&P 500 sotto pressione: perché il rischio recessione preoccupa sempre di più i mercati.

Guerra Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di recessione Usa: cosa dicono gli espertiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di recessione Usa: cosa dicono gli esperti ... tg24.sky.it

La crisi energetica porterà alla recessione? Perché i segnali oggi sono così negativi (spiegato da un non catastrofista)Niall Ferguson non appartiene alla schiera dei pessimisti cronici. Eppure oggi evoca lo choc petrolifero del 1973, e dice: stiamo percorrendo lo stesso sentiero. È così? msn.com

Iran, Stati Uniti e petrolio. Una storia (di recessione) che comincia nel 1977 (di S. Vergalli) x.com

La guerra in Iran mette sotto pressione la crescita italiana. Confindustria e Mef segnalano il rischio recessione. Per l’economista Nicola Borri, non si tratta di uno shock simile al Covid, ma di un impatto più graduale. Il vero nodo resta la durata del conflitto e la p - facebook.com facebook