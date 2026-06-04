Dal 4 giugno, al Teatro dei Documenti, sarà in scena la storia di Charlie Parker. La rappresentazione mette in luce il celebre musicista jazz, noto per aver rivoluzionato il genere. La pièce si concentra sulla sua vita e sulla sua influenza nel mondo della musica. Nessun dettaglio sulla durata o sugli interpreti. La produzione si propone di raccontare un pezzo importante della storia musicale attraverso un approccio teatrale.

L’arte non sempre può essere codificata, spiegata, analizzata in termini razionali. È così per la poesia, la pittura, la musica Interplay – Charlie Parker, le ali del jazzdiAlma Daddariosarà in scena alTeatro dei Documentidal4al7 giugno. Charlie Parker, genio innovatore ed inventore del genere be-pop nell’ultima breve parte della sua vita, venne affiancato da un giornalista critico letterario, che non gli avrebbe dato tregua. Lo avrebbe seguito ovunque per strappargli segreti e confidenze, per scrivere una biografia da best seller. L’arte non può essere spiegata razionalmente, non può essere analizzata. Può scatenare l’invidia di coloro che non riuscendo a creare vorrebbe spiegare l’inspiegabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La storia di Charlie Parker al Teatro dei Documenti dal 4 giugno

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