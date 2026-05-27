Cosa: Spettacolo teatrale INTERPLAY, dedicato all’arte e alla vita del leggendario sassofonista Charlie Parker.. Dove e Quando: Teatro di Documenti a Roma, da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026.. Perché: Un’indagine affascinante sul confine sottile tra la sregolatezza del genio puro e la razionalità della critica, arricchita dalla musica dal vivo e dalla collaborazione del Museo del Saxofono di Fiumicino.. L’arte, nella sua espressione più vera e dirompente, sfugge sistematicamente ai tentativi di essere codificata o analizzata attraverso schemi meramente logici. È proprio attorno a questo affascinante e irrisolvibile paradosso che si sviluppa INTERPLAY, la nuova pièce teatrale scritta da Alma Daddario e diretta da Ennio Coltorti, in arrivo sulle scene romane all’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - INTERPLAY: il genio di Charlie Parker in scena

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Interplay: Charlie Parker al Teatro di DocumentiAl Teatro di Documenti si svolge lo spettacolo Interplay – Charlie Parker, le ali del jazz, scritto da Alma Daddario e diretto da Ennio Coltorti.

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