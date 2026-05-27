INTERPLAY | il genio di Charlie Parker in scena
Sul palco si svolge lo spettacolo teatrale INTERPLAY, dedicato al jazzista Charlie Parker. La rappresentazione ripercorre la sua carriera e il suo stile musicale, concentrandosi sui momenti più significativi della sua vita artistica. La scena si anima con interpretazioni che cercano di catturare l’essenza del musicista, senza elementi narrativi inventati. La performance si concentra sui dettagli delle sue composizioni e sulla sua influenza nel mondo del jazz.
Cosa: Spettacolo teatrale INTERPLAY, dedicato all’arte e alla vita del leggendario sassofonista Charlie Parker.. Dove e Quando: Teatro di Documenti a Roma, da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026.. Perché: Un’indagine affascinante sul confine sottile tra la sregolatezza del genio puro e la razionalità della critica, arricchita dalla musica dal vivo e dalla collaborazione del Museo del Saxofono di Fiumicino.. L’arte, nella sua espressione più vera e dirompente, sfugge sistematicamente ai tentativi di essere codificata o analizzata attraverso schemi meramente logici. È proprio attorno a questo affascinante e irrisolvibile paradosso che si sviluppa INTERPLAY, la nuova pièce teatrale scritta da Alma Daddario e diretta da Ennio Coltorti, in arrivo sulle scene romane all’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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Interplay: Charlie Parker al Teatro di DocumentiAl Teatro di Documenti si svolge lo spettacolo Interplay – Charlie Parker, le ali del jazz, scritto da Alma Daddario e diretto da Ennio Coltorti.
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Si parla di: Interplay – Charlie Parker, le ali del jazz di Alma Daddario al Teatro di Documenti; Interplay: Charlie Parker al Teatro di Documenti.