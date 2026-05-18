Al Teatro di Documenti si svolge lo spettacolo Interplay – Charlie Parker, le ali del jazz, scritto da Alma Daddario e diretto da Ennio Coltorti. La rappresentazione ripercorre la vita e le emozioni del famoso musicista afroamericano attraverso una narrazione teatrale. Lo spettacolo si concentra sui momenti più significativi della carriera e dei tormenti di Parker, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua figura e sulla musica che ha rivoluzionato. La pièce si concentra su elementi biografici e artistici del leggendario jazzista.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Interplay – Charlie Parker, le ali del jazz, scritto da Alma Daddario e diretto da Ennio Coltorti, un intenso viaggio nell’anima e nei tormenti del leggendario musicista afroamericano.. Dove e Quando: A Roma, presso il Teatro di Documenti in Via Nicola Zabaglia 42, da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026.. Perché: Per vivere un avvincente scontro psicologico tra il genio sregolato e la mente razionale, cercando di comprendere l’impossibilità di ingabbiare la vera essenza della creazione artistica in formule precostituite.. L’arte autentica e rivoluzionaria possiede una natura intrinsecamente sfuggente, ribelle a qualsiasi tentativo di codifica e di spiegazione puramente razionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Interplay: Charlie Parker al Teatro di Documenti

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