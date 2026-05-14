Arezzo, 14 maggio 2026 – Sabato 16 Maggio alle 17 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "Vendo tiroide causa doppio regalo" di Alessandro Gori edito da Nottetempo. Vendo tiroide causa doppio regalo si apre con un dialogo tra Natalia Ginzburg e Alessandro Gori: un confronto serrato in cui la scrittrice incalza lo scrittore con un’ironia affilata, ne mette alla prova la sicurezza e lo spinge a continui scarti e divagazioni. È all’interno di questo scambio che affiorano – quasi loro malgrado – i due nuovi libri dell’autore. I dolori del giovane redneck raccoglie prose che rievocano un’infanzia e una giovinezza scombinate ma luminose: i buffet delle prime comunioni, le estati in Riviera, i fumetti bonelliani, i riti minimi di provincia, le piccole epifanie domestiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Edison la presentazione del libro "Vendo tiroide causa doppio regalo"

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