Charlize Theron ha ammesso di usare regolarmente la maschera LED per la cura della pelle. La star ha condiviso di essere molto attratta dalla luminoterapia, considerandola un alleato importante nel suo regime di bellezza. La tecnica, molto richiesta nel settore beauty, utilizza luci a LED per migliorare l’aspetto della pelle. Tuttavia, non è adatta a tutti, e le persone interessate dovrebbero consultare uno specialista prima di provarla. La luminoterapia resta uno dei trattamenti hi-tech più popolari tra le celebrità.

A nche Charlize Theron ha ceduto al fascino dell’alleato beauty hi-tech più desiderato del momento, svelando una scintillante predilezione per la luminoterapia. Superata la soglia dei 50 con una grazia che ride in faccia all’anagrafe, l’attrice sudafricana continua a esibire un incarnato straordinariamente compatto, fresco e uniforme, capace di competere senza sforzo con quello delle colleghe più giovani sui tappeti rossi internazionali. Charlize Theron, colletto vittoriano e una giacca aperta su. niente: il look della première di “Apex” X Il fulcro di questa apparente magia senza tempo, risiede in un piccolo ma potente strumento diventato ormai l’oggetto del desiderio di ogni beauty enthusiast: la maschera led. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La star è dipendente dalla maschera led, ma la "bacchetta magica" non è adatta a tutti

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