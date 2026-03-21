D’Aversa a Dazn | Non ho la bacchetta magica vi spiego il perché del cambio modulo Giocare a San Siro per il Torino è la normalità ma…
L’allenatore del Torino, Roberto D’Aversa, ha rilasciato un’intervista a Dazn in cui ha spiegato il motivo dietro il cambio di modulo e ha commentato la partita giocata a San Siro. Ha detto di non avere la bacchetta magica e ha parlato delle difficoltà affrontate dalla squadra durante l’incontro. La discussione è avvenuta subito dopo la sconfitta rimediata dal Torino.
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