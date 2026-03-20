Una nuova maschera LED sta attirando l’attenzione di chi cerca soluzioni per gli occhi gonfi e la cura della pelle del viso. Si tratta di un dispositivo che, attraverso la tecnologia a luce, promette di alleviare il gonfiore e migliorare l’aspetto della pelle. Sempre più persone stanno sperimentando questo trattamento come alternativa a metodi tradizionali, sperando di ottenere un viso più fresco e luminoso.

Ci sono mattine in cui ti svegli e guardandoti allo specchio vedi la pelle del tuo viso splendere di luce propria. E poi ci sono giorni in cui gli occhi non collaborano: gonfi, pesanti, con quelle borse che spuntano subito se non hai dormito abbastanza, magari insieme a qualche rossore qua e là e uno sfogo che non ti aspettavi. L’idea di stare ferma 20 minuti con una maschera in faccia è difficile da incastrare in una giornata già piena. e allora cosa fare? Shark CryoGlow è la prima maschera LED in Italia con raffreddamento integrato del contorno occhi. Quattro modalità, sessioni personalizzabili, luce rossa per le rughe, blu per l’acne e crioterapia per le borse. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La maschera LED che sgonfia gli occhi mentre tratta la pelle

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