La stand-up comedy targata Sala San Luigi arriva alla Fabbrica delle Candele | inaugura lo spettacolo di Monir Ghassem
Una performance di stand-up comedy di un artista emergente è in programma alla Fabbrica delle Candele. La serata inaugura una serie di tre eventi estivi organizzati dalla Sala San Luigi, con giovani comici italiani. Gli spettacoli si svolgono in un locale della città e sono rivolti a un pubblico di appassionati di comicità dal vivo. La prima data vede protagonista un comico noto per il suo stile fresco e diretto.
La Sala San Luigi approda alla Fabbrica delle Candele con tre date estive dedicate alla stand-up comedy, protagonisti giovani artisti tra i nomi più emergenti del panorama nazionale. Ad aprire la rassegna sarà Monir Ghassem il 16 giugno alle 21 con il suo spettacolo “Articolo 1”, un monologo che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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