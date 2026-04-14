Stand-up comedy al Teatro del Parco | Monir Ghassem porta in scena Articolo 1 ritratto senza filtri della Generazione Millennials
Al Teatro del Parco si è svolta una serata di stand-up comedy con Monir Ghassem, che ha portato in scena
La rassegna "In piedi - Il potere delle parole", organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, continua a dar voce alla stand-up comedy più tagliente e attuale. Mercoledì 15 aprile, alle ore 21, il palco del Teatro del Parco ospiterà Monir Ghassem, sceneggiatrice e comedian italiana di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Al Teatro del Parco la rassegna con le nuove voci della stand-up comedyNicolò Falcone, Angelo Amaro, Matteo Fallica, Sara Bongiovanni, Paola Michelini e Monir Ghassem: sono i protagonisti di “In piedi”, la rassegna di...
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In attesa di vederci martedì a Bologna per l’ultima data nei palazzetti, arrivano altre belle notizie: il tour estivo si allarga 15.06 – MESTRE, Teatro del Parco Bissuola 02.07 – TRENTO, Piazza Fiera 31.07 – PLOAGHE, Stadio di atletica leggera “Lello Baule” - facebook.com facebook