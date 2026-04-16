Stand-up comedy | Monir Ghassem volto di Propaganda Live porta in scena Articolo 1 al Piccolo teatro dello scalo
Monir Ghassem, noto per la sua partecipazione a Propaganda Live su La7, ha portato in scena uno spettacolo di stand-up comedy al Piccolo teatro dello Scalo di Chieti. L’evento fa parte di una rassegna dedicata a questo genere, promossa in collaborazione con Altra Scena. La serata ha visto Ghassem esibirsi con un monologo intitolato
Monir Ghassem, volto di Propaganda Live sul La7, arriva al Piccolo teatro dello Scalo di Chieti per un altro appuntamento della rassegna interamente dedicata alla stand-up comedy, genere che unisce riflessione e risate, pensiero critico e leggerezza, realizzato in sinergia con Altra Scena.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Stand-up comedy al Teatro del Parco: Monir Ghassem porta in scena "Articolo 1", ritratto senza filtri della Generazione MillennialsLa rassegna "In piedi - Il potere delle parole", organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, continua a dar voce alla stand-up comedy più...
“Gianmaria, una parola” in scena al Piccolo teatro dello ScaloUn testo immersivo nell'animo del genere umano, scritto esattamente 18 anni fa, ma attuale al punto che sembra sia stata scritta ieri.
Una raccolta di contenuti
Si parla di: Stand-up comedy al Teatro del Parco: Monir Ghassem porta in scena Articolo 1, ritratto senza filtri della Generazione Millennials.
Teatro del Parco, rassegna In Piedi: mercoledì 15 aprile Monir Ghassem delinea con arguzia e comicità un ritratto senza filtri della Generazione MillennialsLa rassegna In piedi - Il potere delle parole, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia , continua a dar voce alla stand-up comedy più tagliente e attuale. Mercoledì 15 aprile, alle ore 2 ... live.comune.venezia.it
Stand up comedy all’Excelsior. Si ride con Chiara BecchimanziAl via la nuova rassegna di stand up comedy Calcifer Comedy Nights, nella cornice dello storico cinema Excelsior di Macerata. Dopodomani e il 12 dicembre le artiste di fama nazionale Chiara ... ilrestodelcarlino.it