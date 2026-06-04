La giornata dedicata ai festeggiamenti per l’ottantesimo della Repubblica è stata segnata da un articolo di La Stampa, che ha cercato di creare tensioni tra il Presidente della Repubblica e il governo. Il Colle ha risposto ribadendo di non avere distanze dall’esecutivo. La testata ha cercato di interpretare la serata come un momento di divisione, ma non sono state riportate dichiarazioni ufficiali di disaccordo.

Come ti trasformo una giornata di festa nazionale in un’occasione per seminare divisioni. Ci ha provato ieri La Stampa raccontando a modo suo la grande serata voluta dal Colle per l’ottantesimo della Repubblica. Compreso il presunto “gelo” tra il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni. È dovuto intervenire proprio il Capo dello Stato per smentire la bufala. Anche perché il 2 giugno è stato celebrato con l’entusiasmo popolare. Tutti, tranne certi cronisti, hanno notato anche la accoglienza riservata dalle persone presenti proprio alla Meloni. OVAZIONE L’ovazione per la presidente del Consiglio, la standing ovation per il Capo dello Stato hanno suggellato una bella giornata di festa che qualcuno voleva macchiare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Stampa ha provato a rovinare la festa. Ma il Colle: no distanza con Meloni

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