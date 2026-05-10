Hellas prova con orgoglio a rovinare la festa al Como ma Douvikas lo punisce

L'Hellas Verona ha cercato di reagire alla sconfitta della scorsa settimana contro la Juventus, ma non è riuscito a evitare la ventiduesima sconfitta del campionato. La squadra ha tentato di rovinare la festa al Como, ma è stata fermata dal gol di Douvikas. La partita si è conclusa con la vittoria del Como, che ha confermato il momento difficile del Verona, già retrocesso nella serie cadetta.

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