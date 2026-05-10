Hellas prova con orgoglio a rovinare la festa al Como ma Douvikas lo punisce
L'Hellas Verona ha cercato di reagire alla sconfitta della scorsa settimana contro la Juventus, ma non è riuscito a evitare la ventiduesima sconfitta del campionato. La squadra ha tentato di rovinare la festa al Como, ma è stata fermata dal gol di Douvikas. La partita si è conclusa con la vittoria del Como, che ha confermato il momento difficile del Verona, già retrocesso nella serie cadetta.
Ha provato almeno a replicare il risultato della scorsa settimana ottenuto contro la Juventus, ma non è bastato l'orgoglio all'Hellas Verona per evitare la ventiduesima sconfitta del suo campionato, che lo vede già retrocesso nella serie cadetta. Nel match delle 12.30 di domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Veronasera.it
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