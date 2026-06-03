Nessuna distanza con Meloni | il Colle smentisce ‘La Stampa’

Il Quirinale ha ufficialmente negato di avere divergenze con il governo, in risposta a un articolo pubblicato oggi su un quotidiano. La nota del Colle chiarisce che non ci sono distanze tra il presidente della Repubblica e il governo in carica. La smentita arriva dopo la diffusione di un pezzo che suggeriva tensioni tra le istituzioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti.

“Nel bell’articolo di Flavia Amabile di ieri sulla serata del 2 giugno si parla anche di una ‘distanza’ fisica tra il presidente Mattarella e il presidente Meloni. A scanso di equivoci, vorrei precisare che i cinque settori della prima fila ospitavano, ciascuno, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Corte Costituzionale, circondati da rappresentanti dei cittadini. Nessuna ‘distanza’ dunque, quanto piuttosto l’idea di raffigurare la società Italiana raccolta e ‘vicina’ a ciascuna delle massime cariche istituzionali della Repubblica”. Così, in una nota pubblicata su La Stampa, Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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