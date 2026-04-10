Alberi abbattuti in autostrada si allarga la protesta | diffida al Cas anche dal sindaco di Capo d’Orlando

La protesta contro gli abbattimenti di alberi lungo le autostrade siciliane si amplia coinvolgendo anche le istituzioni locali. Dopo le azioni del comitato civico “Non sono indifferente”, il sindaco di Capo d’Orlando ha inviato una diffida formale ai responsabili del servizio autostradale. La questione riguarda la rimozione di numerosi alberi lungo le tratte autostradali e ha suscitato reazioni da parte di amministratori e cittadini.