Lecce pass disabili del parente morto per la sosta gratis | scatta la tolleranza zero

A Lecce sono state avviate indagini dopo il ritrovamento di un pass disabili esposto sul parabrezza di un'auto parcheggiata su uno stallo riservato a persone con disabilità. Si tratta di un pass appartenente a un parente deceduto, utilizzato per ottenere la sosta gratuita. Le autorità hanno annunciato una politica di tolleranza zero nei confronti di questo tipo di pratiche, e sono in corso verifiche per accertare eventuali illeciti.

Pass esposto sul parabrezza di un’auto, parcheggiata su stalli riservati alle persone con disabilità. Dunque, apparentemente in regola. Peccato che dietro quel contrassegno Cude si nasconderebbe una situazione ben diversa: l’intestatario, infatti, risulterebbe deceduto nel 2023, mentre il pass continuerebbe a essere utilizzato dai familiari, essendo formalmente valido sino al 2027. Un espediente che consentirebbe di parcheggiare comodamente sulle strisce gialle o di occupare gli stalli blu a Lecce senza pagare il ticket. Una pratica tutt’altro che corretta, che solleva interrogativi sul rispetto delle regole e sull’equità nei confronti di residenti e visitatori che, invece, pagano regolarmente la sosta, oltre a rappresentare un danno per le casse comunali.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, pass disabili del parente morto per la sosta gratis: scatta la tolleranza zero Notizie correlate Pass disabili, a Lecce esplode il caso dei "furbetti" delle strisce bluUsare il pass di un genitore diversamente abile (o invalido) per lasciare l’auto sulle strisce blu, occupare il posto senza pagare il ticket e, allo... Parcheggiava con il pass disabili della moglie defunta: scatta il sequestroTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che, nel corso delle consuete attività di controllo del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pass disabili contraffatti, stretta sui controlli. L’assessore Capoccia: Tolleranza zero; Scattano le denunce per falsi pass disabili ed è lotta anche all’uso improprio: l'assessore Capoccia annuncia il pugno duro; Screening mammario, FdI: applicare legge, gratis a donne dai 45 ai 74 anni; LIVE, Lecce-Fiorentina 1-1: la cronaca. Lecce, pass disabili del parente morto per la sosta gratis: scatta la tolleranza zeroPass esposto sul parabrezza di un’auto, parcheggiata su stalli riservati alle persone con disabilità. Dunque, apparentemente in regola. Peccato che dietro quel contrassegno Cude si nasconderebbe una ... quotidianodipuglia.it Scattano le denunce per falsi pass disabili ed è lotta anche all’uso improprio: l’assessore Capoccia annuncia il pugno duroSulla questione interviene l’assessore alla polizia locale, Giancarlo Capoccia, sottolineando come la linea dell’amministrazione sia improntata alla massima ... corrieresalentino.it Lecce-Fiorentina: mister Vanoli e l'ex Pongracic nel post match. facebook Fiorentina, che peccato a Lecce solo un pareggio (1-1), ma la salvezza è vicina x.com