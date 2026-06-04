La solidarietà dopo la tempesta Conca d' Oro si unisce per aiutare il fioraio George

Dopo la tromba d'aria che ha colpito ieri i quartieri di Prati Fiscali, causando danni a chioschi e negozi, i residenti hanno avviato un movimento di solidarietà sui gruppi Facebook locali. L'iniziativa mira a sostenere i commercianti colpiti dall’evento atmosferico, che ha provocato la distruzione di alcune strutture commerciali. La mobilitazione si concentra sulla raccolta di aiuti e supporto per i negozi danneggiati, senza coinvolgimento di enti ufficiali o organizzazioni formali.

Dopo che ieri la tromba d'aria a Prati Fiscali ha distrutto chioschi e negozi, sui gruppi Facebook di quartiere è nato un movimento solidale spontaneo di residenti che vogliono aiutare i commercianti danneggiati. La prima proposta è di qualche ora fa di Fabio che, sulla pagina Conca d'Oro-Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della TangenzialeRoma si è svegliata sotto una pioggia intensa causata da una bomba d'acqua che ha colpito la città alle prime ore del mattino.

White Lies, Oliver Stone ha trovato la sua protagonista: Leila George si unisce a Josh HartnettIl regista Oliver Stone ha annunciato ufficialmente il cast del suo nuovo film, intitolato White Lies.

Si parla di: Serrone si tinge di rosa: la Walk for the Cure porta la solidarietà contro il cancro al seno nel cuore del borgo.

Solidarietà al vescovo Migliavacca dopo gli attacchi per la partecipazione alle celebrazioni per la fine del RamadanArezzo, 22 marzo 2026- Solidarietà viene espressa al vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca dopo gli attacchi e gli insulti che gli sono stati rivolti a seguito della sua partecipazione alle ... lanazione.it

Sposa la solidarietà dopo assassinio genitori, infermiera realizzerà Campus in BurundiL'infermiera specializzata di origine burundese Marie Claire Gegera, fondatrice della onlus La carità in movimento, torna a Palermo - dopo l'incontro dello scorso 19 novembre a Palazzo Steri - per ... ansa.it