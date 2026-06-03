Roma si è svegliata sotto una pioggia intensa causata da una bomba d'acqua che ha colpito la città alle prime ore del mattino. Tuoni e lampi hanno accompagnato il temporale. A Conca d'Oro si è formata una tromba d'aria che ha provocato la chiusura di una parte della Tangenziale. La pioggia ha interessato diverse zone, creando disagi alla viabilità.

Roma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. Particolarmente colpito il versante Nord-Ovest. Tuoni, lampi e cielo cupo sulla città. Disagi per chi si è spostato, considerando anche il ritorno al lavoro e a scuola dopo il ponte del 2 giugno. Chiusa parte della Tangenziale, salendo da via dei Campi Sportivi per caduta di alberi e allagamenti. Tromba d'aria a Conca d'Oro. Le previsioni Ecco le previsioni del tempo sull'Italia. Alta pressione in modesto rinforzo. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo non eccessivo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilmessaggero.it - Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della Tangenziale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, solito caos: pioggia di alberi sulle strade e in tangenziale per la bomba d'acquaA Roma, una forte bomba d'acqua ha provocato la caduta di numerosi alberi e rami sulle strade e sulla tangenziale, causando disagi al traffico.

Bomba d’acqua a Milano: grandine, diluvio e raffiche di ventoA Milano si è verificata una forte ondata di maltempo giovedì 28 maggio, con raffiche di vento che hanno interessato la città dopo le 19.

Temi più discussi: Bomba d'acqua a Milano, le strade diventano fiumi: il video; Bomba d'acqua su Monza e Brianza: 60 mm di acqua in un'ora, strade allagate e oltre 20 interventi; Bomba d’acqua su Novara, disagi e allagamenti anche in provincia; ? Bomba d'acqua sul paese: centro sommerso e strade come piscine (video) - BresciaToday.

Diluvio sul Rigamonti: #BresciaAscoli sospesa sull'1-1 al 61'. Si recupera oggi alle 19. La pioggia ferma la finale di andata dei playoff di #SerieC dopo le reti di Rizzo Pinna e Crespi nel primo tempo. Poi la bomba d'acqua che rende impraticabile il campo x.com

Si usa davvero l’espressione bomba d’acqua in Italia? reddit

Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della TangenzialeRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. Particolarmente colpito il versante Nord-Ovest. Tuoni, ... ilmessaggero.it

Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Una mattinata di disagiRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. msn.com