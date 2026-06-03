Bomba d' acqua a Roma tuoni e lampi | la città si risveglia sotto il diluvio Tromba d' aria a Conca d' Oro chiusa parte della Tangenziale

Da ilmessaggero.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma si è svegliata sotto una pioggia intensa causata da una bomba d'acqua che ha colpito la città alle prime ore del mattino. Tuoni e lampi hanno accompagnato il temporale. A Conca d'Oro si è formata una tromba d'aria che ha provocato la chiusura di una parte della Tangenziale. La pioggia ha interessato diverse zone, creando disagi alla viabilità.

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Roma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. Particolarmente colpito il versante Nord-Ovest. Tuoni, lampi e cielo cupo sulla città. Disagi per chi si è spostato, considerando anche il ritorno al lavoro e a scuola dopo il ponte del 2 giugno. Chiusa parte della Tangenziale, salendo da via dei Campi Sportivi per caduta di alberi e allagamenti. Tromba d'aria a Conca d'Oro. Le previsioni Ecco le previsioni del tempo sull'Italia. Alta pressione in modesto rinforzo. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo non eccessivo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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