Il regista Oliver Stone ha annunciato ufficialmente il cast del suo nuovo film, intitolato White Lies. La protagonista sarà interpretata dall’attrice Leila George, che si unisce a Josh Hartnett nel progetto. La produzione del film rappresenta il ritorno di Stone al cinema dopo una pausa, con il cast che si sta consolidando in vista delle riprese.

Il cast di White Lies, l’atteso ritorno in sala del tre volte premio Oscar Oliver Stone confermato stamane, si arricchisce di un nome di rilievo. Leila George (Disclaimer, Animal Kingdom) è infatti in trattative finali per affiancare il già confermato Josh Hartnett in quello che viene descritto come un dramma intimo e generazionale. La notizia è stata confermata poco fa da Deadline. L’attrice, attualmente sugli schermi nella serie FX Love Story e attesa nel sequel di Road House, raggiungerà il set internazionale della pellicola una volta concluse le riprese di All Sinners Bleed per Netflix. Il film segna una netta deviazione dalle tematiche... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - White Lies, Oliver Stone ha trovato la sua protagonista: Leila George si unisce a Josh Hartnett

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