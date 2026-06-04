Un evento sui “diritti dei bambini LGBT” è stato organizzato al Parlamento europeo dalla sinistra, attirando le critiche di un partito di destra. Quest’ultimo ha definito l’iniziativa una “deriva folle e ideologica”. La discussione si è concentrata sull’introduzione di tematiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere nei confronti dei minori, con polemiche sulla natura e sui contenuti dell’evento.

La sinistra europea prova a far entrare l’ideologia woke al Parlamento europeo, stavolta mettendola addirittura in correlazione con l’infanzia. Lo dimostra l’evento organizzato dall’eurodeputato progressista Lukas Spieger, che insieme a Save the children for Sweden, Europe sui “Diritti dei bambini lgbt”. La partnership ha visto anche l’impegno dell’organizzazione internazionale dei giovani lgbt (Iglyo). Insomma, un modo come un altro per divulgare argomenti che non hanno niente a che vedere con l’infanzia e che rappresentano una forzatura rispetto alle esigenze di cui avrebbero bisogno certi bambini, che vivono in condizioni di povertà e non possono permettersi un’istruzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra europea fuori di senno: organizzato un evento sui “diritti dei bambini lgbt”. FdI: «Deriva folle e ideologica»

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