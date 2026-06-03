Il partito di estrema destra ha espresso dissenso verso l’evento di Renew dedicato ai diritti dei minori. Sono state sollevate domande sui fondi europei impiegati per finanziare l’iniziativa. Non sono state fornite risposte ufficiali su eventuali finanziamenti pubblici o privati. La discussione riguarda anche le possibili ripercussioni di questa disputa sulle future politiche educative nel paese. Nessuna dichiarazione o commento è stato rilasciato dalle parti coinvolte.

Quali fondi europei sono stati usati per finanziare l'evento di Renew?. Come influirà questa battaglia culturale sulle politiche educative in Italia?. Chi sono gli esperti accusati di promuovere l'ideologia gender ai minori?. Perché la Commissione europea è stata chiamata a rispondere ufficialmente?.? In Breve L'evento organizzato dal gruppo Renew si terrà il 4 giugno presso il Parlamento.. Antonio Brandi della Pro Vita & Famiglia contesta l'uso di attivisti come esperti.. Inselvini presenta interrogazione alla Commissione europea per verificare l'uso di fondi pubblici.. La lettera inviata alla presidente Metsola mira a raccogliere firme tra i colleghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurocamera: FdI contesta l’evento Renew sui diritti dei minori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Evento dedicato ai "bambini Lgbt", bufera all'Eurocamera. FdI insorge: "Una vergogna"

Marche, Regione e UNICEF a confronto sui diritti dei minoriA Ancona si è svolto un incontro tra rappresentanti della Regione Marche e dell’UNICEF, incentrato sui diritti dei minori.