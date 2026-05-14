Rifiuti abbandonati da giorni in via Marietta Gaudiosi | la segnalazione dei residenti
Da venerdì scorso, alcuni residenti di via Marietta Gaudiosi segnalano la presenza di rifiuti abbandonati lungo il marciapiede. La situazione è stata riferita alle autorità tramite diverse telefonate e segnalazioni online, ma ancora non sono stati adottati interventi immediati per rimuovere i sacchi e i materiali accumulati. La presenza dei rifiuti prosegue senza modifiche evidenti.
Rifiuti sul marciapiede da venerdì scorso. La denuncia arriva da alcuni cittadini di via Marietta Gaudiosi. Una cittadina riferisce di aver segnalato la situazione tramite pec agli organi preposti. “Oltre questo che possiamo fare?" si chiedono i residenti. La segnalazioneSul marciapiede giaciono.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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