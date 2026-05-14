Rifiuti abbandonati da giorni in via Marietta Gaudiosi | la segnalazione dei residenti

Da venerdì scorso, alcuni residenti di via Marietta Gaudiosi segnalano la presenza di rifiuti abbandonati lungo il marciapiede. La situazione è stata riferita alle autorità tramite diverse telefonate e segnalazioni online, ma ancora non sono stati adottati interventi immediati per rimuovere i sacchi e i materiali accumulati. La presenza dei rifiuti prosegue senza modifiche evidenti.

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