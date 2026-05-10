La segnalazione di un lettore | Una delle rotatorie sulla lungofino completamente al buio da settimane

Un lettore ha segnalato che da settimane una delle rotatorie sulla lungofino a Città Sant'Angelo è rimasta senza illuminazione. Ha inviato anche una foto che mostra la rotatoria al buio, in prossimità di uno dei ponti sul Saline. La segnalazione evidenzia il rischio potenziale legato alla mancanza di luce in un'area di traffico frequente. Nessun intervento o aggiornamento è stato comunicato dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui