La segnalazione di un lettore | Una delle rotatorie sulla lungofino completamente al buio da settimane
Un lettore ha segnalato che da settimane una delle rotatorie sulla lungofino a Città Sant'Angelo è rimasta senza illuminazione. Ha inviato anche una foto che mostra la rotatoria al buio, in prossimità di uno dei ponti sul Saline. La segnalazione evidenzia il rischio potenziale legato alla mancanza di luce in un'area di traffico frequente. Nessun intervento o aggiornamento è stato comunicato dalle autorità competenti.
Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche una foto, per segnalare la situazione di potenziale pericolo sulla lungofino a Città Sant'Angelo:“Da diverse settimane una delle rotatorie, in particolare quella che permette di raggiungere uno dei ponti sul Saline, è completamente al buio.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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