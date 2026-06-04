La sede Uici intitolata a Sante Lambertini storico presidente della sezione ferrarese
La sede dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a Ferrara è stata intitolata a Sante Lambertini, storico presidente della sezione locale. La decisione è stata presa dal Consiglio della sezione territoriale, che ha scelto di dedicare l’edificio di via Cittadella 51 alla figura di Lambertini, riconosciuto come un punto di riferimento per l’associazione. Lambertini è stato molto amato e ha ricoperto un ruolo centrale nella storia della sezione ferrarese.
Il Consiglio della sezione territoriale di Ferrara dell’Unione Iitaliana ciechi e ipovedenti ha stabilito di intitolare la sede di via Cittadella 51 a Sante Lambertini, figura storica dell’associazione e amatissimo presidente della sezione locale. La cerimonia ufficiale si terrà sabato 6. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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