La sede Uici intitolata a Sante Lambertini storico presidente della sezione ferrarese

Notizia in breve

La sede dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a Ferrara è stata intitolata a Sante Lambertini, storico presidente della sezione locale. La decisione è stata presa dal Consiglio della sezione territoriale, che ha scelto di dedicare l’edificio di via Cittadella 51 alla figura di Lambertini, riconosciuto come un punto di riferimento per l’associazione. Lambertini è stato molto amato e ha ricoperto un ruolo centrale nella storia della sezione ferrarese.