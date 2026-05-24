Comunali affluenza ancora bassa | l’appello al voto della presidente di seggio della sezione 2 del Gulli

Alle ore 10, nella sezione 2 del seggio Gulli, sono stati registrati 22 votanti, segnalando un’affluenza ancora ridotta.

“Alle ore 10 del mattino si registra ancora un’affluenza piuttosto bassa: hanno votato solo 22 elettori”.Così a ReggioToday la presidente di seggio della sezione n.2 del liceo statale Gulli di Reggio Calabria."Invito quindi tutti i cittadini a recarsi al voto, poiché si tratta di un momento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Lage opkomst gemeenteraadsverkiezingen baart zorgen: Onbekend wat gemeente écht beslist

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