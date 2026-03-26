Associazione dentisti Bonanni nuovo presidente della sezione di Firenze

Il 26 marzo 2026, la sezione di Firenze dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani ha annunciato il cambio ai vertici. È stato eletto un nuovo presidente, che prende il posto del precedente alla guida dell'associazione locale. L'assemblea ha ufficialmente ratificato la nomina durante una seduta pubblica.

Firenze, 26 marzo 2026 - Rinnovo dei vertici per la sezione fiorentina di ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Silvio Bonanni, 58 anni, fiorentino, è stato eletto il 23 marzo presidente della sezione provinciale di Firenze e guiderà l’associazione per il quadriennio 2026-2029. Accanto a lui l’esecutivo composto da Valerio Fancelli (vicepresidente), Francesca Signorini (segretario di presidenza), Andrea Lorenzini (segretario sindacale), Lorenzo Landini (segretario culturale) e Simone Bucchioni (tesoriere). Nel Consiglio Direttivo entrano Claudio Baldinotti, Lorenzo Barzagli, Pietro Calvani, Gabriella Ciabattini, Carlotta Ciulli, Anita Labonia, Gabriele Landi, Giorgio Pagni e Alexander Peirano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Associazione dentisti, Bonanni nuovo presidente della sezione di Firenze Articoli correlati Francesca Reale eletta nuovo presidente della sezione forlivese dell'Associazione mazziniana italianaL’assemblea della sezione Adriano Casadei di Forlì dell’Associazione mazziniana italiana ha eletto all’unanimità quale nuovo presidente del sodalizio... Laura Vernuccio eletta presidente della sezione regionale dell'Associazione italiana di psicogeriatriaLa dottoressa Laura Vernuccio, responsabile del Centro declino cognitivo e demenze della geriatria del Policlinico di Palermo, è stata eletta...