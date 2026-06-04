la scuola di musica popolare festeggia 40 anni dalla fondazione

La scuola di musica popolare celebra i 40 anni dalla fondazione con una serata prevista per sabato 6 giugno alla rocca di Forlimpopoli. L’evento sarà caratterizzato da esibizioni musicali e momenti di festa. La serata mira a ricordare il percorso della scuola e coinvolgere la comunità locale. Non sono stati annunciati altri dettagli riguardo al programma o agli ospiti presenti.

Sarà una serata carica di significati e di note quella in programma sabato 6 giugno alla rocca di Forlimpopoli. La Scuola di Musica Popolare si prepara infatti a invadere la piazza con il suo tradizionale appuntamento di fine anno, che in questa edizione speciale si triplica per celebrare una serie di importanti traguardi. L’evento, intitolato ‘ Buonanotte Suonatori – La Repubblica della Musica ’, si aprirà alle ore 20 per accompagnare il pubblico fino a mezzanotte. Il primo motivo di festa è legato ai veri protagonisti della scuola: oltre ottanta allievi si esibiranno tra le mura e gli angoli più suggestivi della rocca albornoziana, ricreando l’atmosfera di un festival di strada domestico incentrato sulle sonorità tradizionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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