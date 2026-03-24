Ok alla Scuola popolare di drammaturgia E la Fondazione Teatro della Toscana ritira il ricorso al Tar contro il Mic

Il ministero della cultura ha comunicato alla Fondazione Teatro della Toscana che il progetto speciale della Scuola popolare di drammaturgia è stato approvato. La fondazione ha deciso di ritirare il ricorso al Tar contro il Ministero, confermando così il via libera all'iniziativa. La notizia riguarda la valutazione positiva del progetto, che coinvolge il settore teatrale e culturale.

Rientra lo scontro della realtà presieduta dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e diretta da Stefano Massini: "Sarà un unicum in Italia" FIRENZE – La Fondazione Teatro della Toscana ha ricevuto comunicazione dal ministero della cultura della positiva valutazione sul progetto speciale Scuola popolare di drammaturgia. Con la Scuola popolare di drammaturgia prosegue dunque quell’esperienza e si consolida in un percorso dedicato alla scrittura teatrale contemporanea, portando questo progetto anche al di fuori degli spazi canonici dello spettacolo dal vivo. L’obiettivo è infatti costruire progressivamente un luogo di formazione, elaborazione e confronto capace di mettere in relazione creazione artistica, trasmissione dei saperi e apertura alla società. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ok alla Scuola popolare di drammaturgia. E la Fondazione Teatro della Toscana ritira il ricorso al Tar contro il Mic Articoli correlati Teatro della Toscana: il ministero dice sì alla Scuola di drammaturgia. Si ferma il ricorso al TarFirenze, 24 marzo 2026 – Il Ministero della Cultura dice sì al progetto di Scuola di Drammaturgia del Teatro della Toscana. Gessi dell’Emilia-Romagna patrimonio Unesco: la multinazionale ritira il ricorso al TarCasola Valsenio (Ravenna), 11 febbraio 2026 - La multinazionale francese Saint-Gobain ha ritirato il ricorso al Tar contro la nomina a Patrimonio... Tutti gli aggiornamenti su Fondazione Teatro della Teatro della Toscana, Scuola di drammaturgia: stop ricorso al TarLa Fondazione Teatro della Toscana riceve comunicazione dal Ministero della Cultura della positiva valutazione sul progetto speciale Scuola di Drammaturgia. nove.firenze.it Sì alla scuola di drammaturgia, si ferma il ricorsoTOSCANA: Il Ministero stanzia 200mila euro per avviare le attività dirette da Massini: anche Pontedera sarà protagonista. Si ferma il ricorso sul declassamento ... toscanamedianews.it