La scenata di gelosia sfocia in furia contro moglie e cognata

Una lite per gelosia è sfociata in violenza contro la moglie e la cognata. L’episodio è avvenuto nell’area nord di Trento e si è verificato il 2 giugno. La vicenda riguarda comportamenti di maltrattamento all’interno di un nucleo familiare, con conseguenze gravi. Le autorità hanno avviato le indagini e sono intervenute per ricostruire la dinamica dei fatti.

Una terribile storia di maltrattamenti – anche piuttosto gravi – in famiglia quella che arriva dall’area nord di Trento e che è emersa lo scorso 2 giugno. È in questa data, infatti, che la polizia della questura del capoluogo si è attivata dopo la segnalazione di una violenta lite tra due coniugi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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