Un Posto al Sole spoiler 29 maggio 2026 | Raffaele fa una scenata di gelosia a Ornella scoppia la lite

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raffaele si scaglia contro Ornella in una scena di gelosia, portando a una lite nel prossimo episodio di “Un posto al sole”. La discussione tra i due personaggi si accende dopo un confronto che coinvolge le tensioni tra loro. La scena si svolge venerdì 29 maggio 2026, nel nuovo episodio settimanale della soap. I dettagli sulla dinamica della lite e le conseguenze non sono ancora stati rivelati.

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 29 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Raffaele non riuscirà a tenere a freno la sua gelosia nei confronti di Vanni dopo che leggerà un suo messaggio sul cellulare della moglie. Visibilmente infastidito si scaglierà contro Ornella e tra loro scoppierà l'ennesimo litigio. Intanto Rosa non potrà più assentarsi dalla scuola serale, dovrà infatti fare molta attenzione per non rischiare di perdere l'anno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Raffaele contro Ornella

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